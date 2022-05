Mathias Olivera è del Napoli | ecco l’annuncio ufficiale dei partenopei

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il campionato di Serie A è finito da una settimana, ma le squadre di calcio italiane sono già fortemente focalizzate sul calciomercato estivo che aprirà il primo luglio 2022.è un nuovo calciatore del, con iche hanno ufficializzato l’acquisto del ragazzo sudamericano dal Getafe. Il terzino arriva dal club spagnolo per 15 milioni di euro.è delil comunicatoil comunicato, apparso sui canali del, che ha presentato il secondo acquisto deiper il prossimo anno. L’uruguaiano ex Getafe si è legato al club partenopeo: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di annunciare che la SSC ...

sscnapoli : ?? Benvenuto @MathiasOlivera5 ?? ?? - GoalItalia : ? UFFICIALE ? Il Napoli ha un nuovo terzino sinistro: dal Getafe ecco Mathias Olivera ???? - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @sscnapoli, manca solo l'annuncio per Mathias #Olivera: dettagli e cifre dell'affare - Madrid_Napoli : RT @sscnapoli: ?? Benvenuto @MathiasOlivera5 ?? ?? - Fix_55 : RT @sscnapoli: ?? Benvenuto @MathiasOlivera5 ?? ?? -

