In Cile il decano degli alberi millenari

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilpotrebbe ospitare l’albero più antico al mondo. E’ quanto emerge da uno studio del Laboratorio di Scienze climatiche e ambientali di Parigi, secondo cui un antico albero di alerce – una varietà locale di larice – conosciuto come “grande nonno” potrebbe avere più di 5.000 anni. Jonathan Barichivich, lo scienziato che ha guidato lo studio, ha spiegato che il campione estratto e altri metodi di datazione suggeriscono che l’albero abbia 5.484 anni. L’età stimata batterebbe quindi di oltre mezzo millennio l’attuale detentore del record, un esemplare di pino bristlecone di 4.853 anni che si trova in California. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

