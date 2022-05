«In cento pronti a dimettersi», Putin teme la fuga dei diplomatici (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo Boris Bondarev, ex inviato all’Onu di Ginevra che ha lasciato in segno di protesta, decine di uomini del corpo diplomatico moscovita sarebbero pronti a seguirlo Leggi su corriere (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo Boris Bondarev, ex inviato all’Onu di Ginevra che ha lasciato in segno di protesta, decine di uomini del corpo diplomatico moscovita sarebberoa seguirlo

Advertising

Ile2S : RT @Masssimilianoo: Cento diplomatici russi pronti a dimettersi. Bene. La Russia non è solo #Putin. - albertomura : «In cento pronti a dimettersi», Putin teme la fuga dei diplomatici. - duemme6 : RT @Masssimilianoo: Cento diplomatici russi pronti a dimettersi. Bene. La Russia non è solo #Putin. - ninabecks1 : RT @Masssimilianoo: Cento diplomatici russi pronti a dimettersi. Bene. La Russia non è solo #Putin. - Lialacor : RT @Masssimilianoo: Cento diplomatici russi pronti a dimettersi. Bene. La Russia non è solo #Putin. -