Il caldo è finito, sull'Italia è in arrivo la fase 'Vichinga': temperature in picchiata (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo due settimane di caldo torrido, sull'Italia sta per abbattersi un drastico calo delle temperature, che porterà fino a 12 gradi in meno rispetto alle medie di questi giorni In seguito anche al ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo due settimane ditorrido,sta per abbattersi un drastico calo delle, che porterà fino a 12 gradi in meno rispetto alle medie di questi giorni In seguito anche al ...

Advertising

globalistIT : - peermalosa : no raga che cazzo di caldo ho appena finito educazione fisica mi sto sciogliendo poi sul pullman si muore ancora di più - RACCONTERODITEX : no raga che cazzo di caldo ho appena finito educazione fisica mi sto sciogliendo e invece eccoci ora un’altra ora d… - celesTae_0 : Ma ha mai fatto così tanto caldo a Maggio??? Ho appena finito di fare una doccia e sto sudando di nuovo...Sta arriv… - aeriele_19 : Ancora non è nemmeno finito maggio e già questo caldo mi ha distrutto ?? io non so come ci arriverò a luglio e agost… -