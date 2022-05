Il 31 maggio in programma la Processione conclusiva del mese dedicato al SS Crocifisso (Di venerdì 27 maggio 2022) Il mese di maggio si avvia alla conclusione e con esso tutti gli eventi e le manifestazioni dedicate al SS. Crocifisso. Martedì prossimo 31 maggio, come da tradizione, si terrà il “viaggio” collettivo finale, la Processione che chiuderà, appunto, le attività e gli eventi organizzati in onore del SS Crocifisso. A celebrare la Santa Messa, che si terrà alle ore 18.00 presso la chiesa della Collegiata, sarà don Sebastiano Gaglio che successivamente darà il via alla Processione. “Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo cammino di fede che chiude, come da tradizione, il mese dedicato al nostro amato SS Crocifisso – dichiara Pietro Maranzano, commissario straordinario della confraternita SS ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 27 maggio 2022) Ildisi avvia alla conclusione e con esso tutti gli eventi e le manifestazioni dedicate al SS.. Martedì prossimo 31, come da tradizione, si terrà il “viaggio” collettivo finale, lache chiuderà, appunto, le attività e gli eventi organizzati in onore del SS. A celebrare la Santa Messa, che si terrà alle ore 18.00 presso la chiesa della Collegiata, sarà don Sebastiano Gaglio che successivamente darà il via alla. “Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo cammino di fede che chiude, come da tradizione, ilal nostro amato SS– dichiara Pietro Maranzano, commissario straordinario della confraternita SS ...

