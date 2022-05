(Di venerdì 27 maggio 2022)condivide con i fan unspeciale, è in compagnia dell’amore della sua vita ed ha rivelato una notizia interessante.è uno dei cantanti più amati… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

itsmegreiss : * Ermal Meta * Fabrizio Moro * Tananai * Umberto tozzi * Biagio antonacci * Modà * Marco Masini * NOEMI * Rancore… - RADIOEFFEITALIA : Francesco Renga - Meravigliosa (la Luna) - asemra : Francesco Renga - A un isolato da te (Videoclip) - asemra : Francesco Renga - Nuova luce (Official Video) - RobChippedEdge : @jes_loveislove ma cosa dici che dal vivo sembrava francesco renga -

ultimaparola.com

In seconda posizione si piazzacon 'Mille errori', una ballad nel classico stile dell'ex Timoria che, dopo la prestazione poco convincente del penultimo Festival di Sanremo, ci ...La donna è stata sposata anche con, storia che è finita anche quella. Ma recentemente sono state diffuse delle notizie circa alcune prove che hanno poi portato la Angiolini a ... Francesco Renga, insieme a LEI sta bene: l’annuncio inaspettato – VIDEO In vetta alla quinta classifica 2022 dedicata alla musica italiana ci sono i Maneskin. Sul podio anche Francesco Renga e Biagio Antonacci ...Ci sarà anche Rocco Hunt in concerto al Campo sportivo di Savelli (Kr). Dopo la data di Francesco Renga che sarà a Savelli il prossimo 16 agosto, è stato ...