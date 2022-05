F1, George Russell: “Un buon venerdì, ma non siamo ancora al livello che vogliamo” (Di venerdì 27 maggio 2022) George Russell si rimbocca le maniche al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montecarlo il pilota inglese confidava in una prestazione migliore della sua W13 e conferme importanti dopo il deciso passo in avanti realizzato al Montmelò. La seconda sessione di prove libere si è chiusa con l’uno-due Ferrari con Charles Leclerc che ha fissato il miglior tempo di giornata in 1:12.656 con 44 millesimi di margine sul compagno di scuderia Carlos Sainz. Per trovare la prima Freccia d’argento bisogna scendere proprio fino al sesto posto di George Russell in 1:13.406 a 750 millesimi di distacco, mentre Lewis Hamilton ha fatto decisamente peggio, con un 12° tempo in 1:14.267 a 1.611 dal ferrarista. F1, risultati FP2 GP ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022)si rimbocca le maniche al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montecarlo il pilota inglese confidava in una prestazione migliore della sua W13 e conferme importanti dopo il deciso passo in avanti realizzato al Montmelò. La seconda sessione di prove libere si è chiusa con l’uno-due Ferrari con Charles Leclerc che ha fissato il miglior tempo di giornata in 1:12.656 con 44 millesimi di margine sul compagno di scuderia Carlos Sainz. Per trovare la prima Freccia d’argento bisogna scendere proprio fino al sesto posto diin 1:13.406 a 750 millesimi di distacco, mentre Lewis Hamilton ha fatto decisamente peggio, con un 12° tempo in 1:14.267 a 1.611 dal ferrarista. F1, risultati FP2 GP ...

