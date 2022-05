“Disgustata, quel cogli***”. Roberta Giusti denuncia tutto, all’ex tronista UeD è successo per strada (Di venerdì 27 maggio 2022) Roberta Giusti, il duro sfogo davanti a tutti. Il pubblico ha avuto modo di conoscerla e apprezzarla nel ruolo di tronista di UeD che nel programma ha trovato il vero amore in Samuele Carniani. Ma nelle ultime ore l’ex tronista si è lasciata andare ad alcune considerazioni proprio sui social. Ecco cosa è successo. Roberta Giusti, lo sfogo arriva dopo la scelta a UeD. Come procede con Samuele? L’ex tronista non ha alcun dubbio a riguardo: “Questi primi mesi sono andati anche meglio del previsto, di come ci aspettavamo. Praticamente stiamo convivendo, lui sta quasi sempre da me a Roma”. Dunque la storia tra Roberta Giusti e Samuele Carniani promette per il meglio: “Il fatto che io abbia lasciato la Toscana per ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022), il duro sfogo davanti a tutti. Il pubblico ha avuto modo di conoscerla e apprezzarla nel ruolo didi UeD che nel programma ha trovato il vero amore in Samuele Carniani. Ma nelle ultime ore l’exsi è lasciata andare ad alcune considerazioni proprio sui social. Ecco cosa è, lo sfogo arriva dopo la scelta a UeD. Come procede con Samuele? L’exnon ha alcun dubbio a riguardo: “Questi primi mesi sono andati anche meglio del previsto, di come ci aspettavamo. Praticamente stiamo convivendo, lui sta quasi sempre da me a Roma”. Dunque la storia trae Samuele Carniani promette per il meglio: “Il fatto che io abbia lasciato la Toscana per ...

Advertising

fairy95_ : disgustata nel vedere quel video - OhMyTom02 : non vedo chissà cosa negli screen allegati come prova + quel 'sono rimasta disgustata mentre traducevo' eh la madon… - ukulelevillain_ : NON conoscete i limiti del socialmente accettabile e questo è francamente terrificante seguite questo processo come… - Francy68876123 : @RickyPalazzolo @solearmy10 Non pensavo che su twitter ci fosse tanto disagio , da fan di GIULY sono estremamente d… - afderas : @StefaniaOliva8 @DarkLadyMouse @rusembitaly Non è facile pescare uno buono in quel mazzo ormai. Io li ho mollati, disgustata, 10 anni fa -