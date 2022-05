Covid Toscana, l'andamento del virus sul territorio: i dati nei comuni - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 27 maggio 2022) Siena resta la prima provincia nella regione per tasso di nuovi contagi giornalieri su centomila abitanti. Il comune 'maglia nera' è Sassetta Leggi su lanazione (Di venerdì 27 maggio 2022) Siena resta la prima provincia nella regione per tasso di nuovi contagi giornalieri su centomila abitanti. Il comune 'maglia nera' è Sassetta

Advertising

infoitinterno : Covid in Toscana 1.058 nuovi casi e un decesso - infoitinterno : Covid Toscana, l'andamento del virus sul territorio: i dati nei comuni - infoitinterno : Covid oggi Toscana, 1.058 contagi e 1 morto: bollettino 27 maggio - infoitinterno : Covid Toscana, il bollettino del 27 maggio: calano i positivi, non i ricoveri - AnsaToscana : Toscana, 1.058 nuovi casi Covid e 1 decesso. Contagi giornalieri in calo, risalgono i ricoveri #ANSA -