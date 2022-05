Claudio Lippi: “Io e Kerima siamo tornati insieme”. E svela il suo più grande pentimento (Di venerdì 27 maggio 2022) Claudio Lippi, volto amatissimo della tv, si è confessato in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato della sua lunga carriera, dei no pronunciati durante il suo percorso e dei suoi rimpianti. Ma ha anche dedicato delle parole bellissime alla moglie Kerima, alla quale si è riavvicinato dopo una lunga crisi e un divorzio. Claudio Lippi, l’amore con Kerima (che non si è mai spento) Oggi Claudio Lippi si ritiene una persona serena, felice di essere marito, padre e nonno. La sua carriera è stata ricca di soddisfazioni, ma anche piena di insidie, di cadute e risalite: un vero e proprio percorso a ostacoli, che ha visto al suo fianco una donna, la moglie Kerima Simula, a cui oggi è legato più che mai. Ne ha parlato in una ... Leggi su dilei (Di venerdì 27 maggio 2022), volto amatissimo della tv, si è confessato in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato della sua lunga carriera, dei no pronunciati durante il suo percorso e dei suoi rimpianti. Ma ha anche dedicato delle parole bellissime alla moglie, alla quale si è riavvicinato dopo una lunga crisi e un divorzio., l’amore con(che non si è mai spento) Oggisi ritiene una persona serena, felice di essere marito, padre e nonno. La sua carriera è stata ricca di soddisfazioni, ma anche piena di insidie, di cadute e risalite: un vero e proprio percorso a ostacoli, che ha visto al suo fianco una donna, la moglieSimula, a cui oggi è legato più che mai. Ne ha parlato in una ...

Advertising

Corriere : Lippi: «Ho perso tutto due volte. La scelta di lasciare “Buona Domenica”? L’ho pagata cara» - AntoVitiello : Una buona dose di bomberismo al 'Memorial Claudio Lippi' #milan #inzaghi - infoitcultura : Claudio Lippi: “Pagata cara la scelta di lasciare Buona Domenica” - DonnaGlamour : Claudio Lippi: “Dopo l’addio a Buona Domenica non ho più lavorato. Me ne andai perché…” - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Claudio Lippi: “Silvio Berlusconi? Lo supplicai di non entrare in politica. Ho pagato cara la scelta di lasciare Buona Do… -