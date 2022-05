Cerundolo fermato dalla polizia | avrebbe aggredito un tassista Lui si difende | ' Non è accaduto nulla'

Advertising

SkySport : L'argentino Cerundolo aggredisce un tassista a Parigi: fermato dalla polizia #SkySport #Cerundolo - sportli26181512 : L'argentino Cerundolo aggredisce un tassista a Parigi: fermato dalla polizia: Un tassista parigino ha sporto denunc… -

Non è la prima volta chefinisce nei guai: era già stato arrestato assieme a un amico in un hotel per rissa.dalla polizia in albergo Il tassista avrebbe raccontato alla polizia che, e le altre 4 persone con cui si accompagnava, 'erano in stato di ebbrezza' . Il tennista avrebbe ...Finisce in semifinale il percorso di Holger Rune, uno dei candidati principali per un posto alle Intesa Sanpaolo Next gen ATP Finals. A Lione, ...Per l'italiano si conclude una storia che durava dal 2005: è suo il primato italiano. A Parigi si ferma nelle qualificazioni anche Feliciano Lopez, che detiene il primato assoluto ...