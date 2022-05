Alessia Marcuzzi verso Rai 2 (Di venerdì 27 maggio 2022) Alessia Marcuzzi Dopo oltre vent’anni a Mediaset e una stagione, l’ultima, a spasso, Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in pista. Dove? L’ex conduttrice di Grande Fratello e L’Isola dei Famosi sarebbe prossima a sbarcare in Rai. No, non ci riferiamo alla partecipazione di questa sera tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In Show, ma di un impegno ben più importante che la vedrebbe tra i volti di Rai 2 della prossima stagione televisiva. Saltato all’ultimo il ritorno a Mediaset (avrebbe dovuto condurre nuovamente Le Iene, poi affidate a Belen Rodriguez), per la Marcuzzi – stando a quanto scrive Dagospia – ci sarebbe un nuovo programma pensato per la prima serata, prodotto da Endemol Shine. Si parla di cinque/sei puntate a novembre. Le trattative tra il manager della conduttrice Beppe Caschetto, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 27 maggio 2022)Dopo oltre vent’anni a Mediaset e una stagione, l’ultima, a spasso,è pronta a tornare in pista. Dove? L’ex conduttrice di Grande Fratello e L’Isola dei Famosi sarebbe prossima a sbarcare in Rai. No, non ci riferiamo alla partecipazione di questa sera tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In Show, ma di un impegno ben più importante che la vedrebbe tra i volti di Rai 2 della prossima stagione televisiva. Saltato all’ultimo il ritorno a Mediaset (avrebbe dovuto condurre nuovamente Le Iene, poi affidate a Belen Rodriguez), per la– stando a quanto scrive Dagospia – ci sarebbe un nuovo programma pensato per la prima serata, prodotto da Endemol Shine. Si parla di cinque/sei puntate a novembre. Le trattative tra il manager della conduttrice Beppe Caschetto, ...

