Will Ospreay: “In WWE non ci sono wrestler, solo attori” (Di giovedì 26 maggio 2022) Ad inizio settimana, la star della NJPW Will Ospreay ha rivelato di non avere intenzione di firmare con la WWE, a nessun punto della sua carriera, anche a causa della tabella di marcia troppo piena a cui devono sottostare le Superstar. Ospite del podcast WRESTHINGS, Ospreay ha risposto ad alcune domande sulla questione, elaborando sulle precedenti affermazioni e rivolgendosi direttamente alle Superstar della compagnia di Stamford. L’opinione di Ospreay Ospreay ha detto: “Voi non siete wrestler, siete attori che fanno wrestling, e non credo che sia un insulto. Voi gente fate di certo più soldi di me, ed è un’ottima cosa per voi. Tuttavia sento di poter dire con orgoglio ‘Quello è un wrestler. Io sono un ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 26 maggio 2022) Ad inizio settimana, la star della NJPWha rivelato di non avere intenzione di firmare con la WWE, a nessun punto della sua carriera, anche a causa della tabella di marcia troppo piena a cui devono sottostare le Superstar. Ospite del podcast WRESTHINGS,ha risposto ad alcune domande sulla questione, elaborando sulle precedenti affermazioni e rivolgendosi direttamente alle Superstar della compagnia di Stamford. L’opinione diha detto: “Voi non siete, sieteche fanno wrestling, e non credo che sia un insulto. Voi gente fate di certo più soldi di me, ed è un’ottima cosa per voi. Tuttavia sento di poter dire con orgoglio ‘Quello è un. Ioun ...

Advertising

TSOWrestling : Arriva la stoccata nei confronti della #WWE #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Contro chi vorreste vedere Will Ospreay a #ForbiddenDoor? // #TSOW #TSOS - anarfi_fp : RT @IsolaWrestling: WILL OSPREAY NON HA INTENZIONE DI ANDARE IN WWE - IsolaWrestling : WILL OSPREAY NON HA INTENZIONE DI ANDARE IN WWE -

Will Ospreay punge la WWE: gli atleti sono solo degli attori The Shield Of Wrestling Will Ospreay: “Le Superstars in WWE sono degli attori che fanno wrestling" La guerra tra professional wrestler e wrestling enternainer continua ancora e forse non finirà mai e dobbiamo solo avere tanta pazienza e continuare a guardare quello che ci piace di più. Non c’è nien ... AEW: Jeff Cobb e Great O’Khan arrivano a Dynamite e puntano ai titoli di coppia ROH Ieri notte è andata in scena una nuova puntata di AEW Dynamite, denominata per l'occasione 3rd Year Anniversary; tra i match in programma vi era quello valido per il ROH Tag Team Title tra i campioni ... La guerra tra professional wrestler e wrestling enternainer continua ancora e forse non finirà mai e dobbiamo solo avere tanta pazienza e continuare a guardare quello che ci piace di più. Non c’è nien ...Ieri notte è andata in scena una nuova puntata di AEW Dynamite, denominata per l'occasione 3rd Year Anniversary; tra i match in programma vi era quello valido per il ROH Tag Team Title tra i campioni ...