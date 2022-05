Ultime Notizie – Sicilia, ipotesi primarie ‘giallorosse’ per regionali (Di giovedì 26 maggio 2022) Una fuga in avanti. L’idea c’è, ma ancora è tutta da definire. Fonti dem parlano così all’Adnkronos dell’indiscrezione, filtrata oggi dalla Sicilia, di un accordo già chiuso per primarie ‘giallorosse’ in vista delle regionali di ottobre. Da Roma la mettono in modo diverso. “Facciamo le cose con ordine, prima chiudiamo le amministrative, poi vengono le regionali”, spiega chi sta seguendo il dossier facendo notare che, del resto, anche il centrodestra sta seguendo lo stesso timing. Il tema delle possibili primarie per le regionali in Sicilia è stato, si riferisce, affrontato in un incontro ieri sera tra Enrico Letta e Giuseppe Conte che avrebbe avuto altri punti all’odg. “Si è parlato di possibili regole per le primarie che dobbiamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Una fuga in avanti. L’idea c’è, ma ancora è tutta da definire. Fonti dem parlano così all’Adnkronos dell’indiscrezione, filtrata oggi dalla, di un accordo già chiuso perin vista delledi ottobre. Da Roma la mettono in modo diverso. “Facciamo le cose con ordine, prima chiudiamo le amministrative, poi vengono le”, spiega chi sta seguendo il dossier facendo notare che, del resto, anche il centrodestra sta seguendo lo stesso timing. Il tema delle possibiliper leinè stato, si riferisce, affrontato in un incontro ieri sera tra Enrico Letta e Giuseppe Conte che avrebbe avuto altri punti all’odg. “Si è parlato di possibili regole per leche dobbiamo ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono stati 20.322 i nuovi contagi da Covid in Italia, 94 le vittime (ieri 114) e 2… - SkyTG24 : Notte di fuoco a Stromboli, fiamme alimentate dal vento di scirocco - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - Salvaroma972 : RT @Apollo_MX5: Joe testa di c. Biden pronto alla guerra con la Cina: “Interveniamo se tocca Taiwan”. Conflitto mondiale in arrivo - Il Tem… - yassine01937035 : RT @PianetaMilan: #Milan, con #Elliott da marchio appannato a gemma preziosa #ACMilan #SempreMilan -