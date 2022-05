Ultime Notizie – Bologna, Salvini: “Famiglia a cui avevo citofonato coinvolta in spaccio” (Di giovedì 26 maggio 2022) Il leader leghista dopo blitz antidroga al quartiere Pilastro: “La sinistra aveva difeso la famigliola, ora padre in carcere, moglie indagata, un figlio ai domiciliari e l’altro irreperibile” “‘Scusi, lei spaccia?’. Oggi maxi operazione antidroga al Pilastro a Bologna. coinvolta anche la Famiglia a cui avevo citofonato nel 2020 (i genitori erano stati arrestati un anno fa)”. Così Matteo Salvini sui suoi canali social, commentando gli articoli di cronaca sullo spaccio al Pilastro, nella città di Bologna. “La sinistra – scrive il leader leghista – aveva difeso la famigliola di origini tunisine, accusando il sottoscritto: attualmente il padre è in carcere, la moglie è indagata, un figlio è ai domiciliari e un altro è irreperibile ma destinatario di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Il leader leghista dopo blitz antidroga al quartiere Pilastro: “La sinistra aveva difeso la famigliola, ora padre in carcere, moglie indagata, un figlio ai domiciliari e l’altro irreperibile” “‘Scusi, lei spaccia?’. Oggi maxi operazione antidroga al Pilastro aanche laa cuinel 2020 (i genitori erano stati arrestati un anno fa)”. Così Matteosui suoi canali social, commentando gli articoli di cronaca sulloal Pilastro, nella città di. “La sinistra – scrive il leader leghista – aveva difeso la famigliola di origini tunisine, accusando il sottoscritto: attualmente il padre è in carcere, la moglie è indagata, un figlio è ai domiciliari e un altro è irreperibile ma destinatario di ...

