Tragedia in Senegal, 11 neonati morti in un incendio in ospedale (Di giovedì 26 maggio 2022) Undici neonati sono morti in un incendio divampato in un ospedale di Tivaouane, nella parte Occidentale del Senegal. Secondo le autorità locali, il rogo al Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, che era stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Undicisonoin undivampato in undi Tivaouane, nella parte Occidentale del. Secondo le autorità locali, il rogo al Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, che era stato ...

