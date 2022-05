Titoli Stato: volano rendimenti in aste Btp, +115 punti per quello a 10 anni (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - Non si ferma la corsa al rialzo dei rendimenti dei Titoli di Stato come hanno confermato le aste odierne con cui il Tesoro ha collocato 3,5 miliardi in Btp a 2 e 10 anni. Nell'asta per il titolo in scadenza a novembre 2023 sono stati collocati Titoli per 2,25 miliardi a fronte di una domanda per 4,25 miliardi (rapporto di copertura 1,89): rispetto alla precedente asta di questo tipo la crescita del rendimento è stata di 29 punti base allo 0,77%. Balzo di ben 115 punti - dal precedente -0,29%allo 0,86% - nell'asta di Titoli a 10 anni indicizzati all'inflazione europea: l'importo assegnato per il titolo in scadenza a maggio 2033 è Stato di 1,25 miliardi a fronte di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - Non si ferma la corsa al rialzo deideidicome hanno confermato leodierne con cui il Tesoro ha collocato 3,5 miliardi in Btp a 2 e 10. Nell'asta per il titolo in scadenza a novembre 2023 sono stati collocatiper 2,25 miliardi a fronte di una domanda per 4,25 miliardi (rapporto di copertura 1,89): rispetto alla precedente asta di questo tipo la crescita del rendimento è stata di 29base allo 0,77%. Balzo di ben 115- dal precedente -0,29%allo 0,86% - nell'asta dia 10indicizzati all'inflazione europea: l'importo assegnato per il titolo in scadenza a maggio 2033 èdi 1,25 miliardi a fronte di una ...

Advertising

stanzaselvaggia : E sappiamo tutti molto bene che se questi fatti gravissimi stessero accadendo con Salvini al posto della Lamorgese… - TV7Benevento : Titoli Stato: volano rendimenti in aste Btp, +115 punti per quello a 10 anni - - Agenparl : Comunicato stampa - Aste titoli di Stato del 26 maggio 2022) - - sole24ore : Perché la fedeltà è il vero vantaggio dei #BTp legati alla crescita (per ora). Investire in #titoli di Stato legati… - ClaudGiacalone : INCARICHI DI MEDICO DEL SERVIZIO SANITARIO DEI VIGILI DEL FUOCO E’ stato pubblicato l’Avviso Pubblico di procedura… -