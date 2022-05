Sull’onda lunga di Shanghai

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 maggio 2022) La crisi del sistema produttivo e dei trasporti cinesi provocata dalla politica zero-Covid voluta dal presidente Xi Jinping è un’emergenza gravissima che sta creando all’economia mondiale più danni di quelli dovuti al virus. «Non riusciamo a consegnare la merce, non troviamo autisti» si lamenta sconsolata Paola Carniglia. Co-titolare dell’azienda di spedizioni Otim di Milano, la manager deve far arrivare a un cliente cinese macchinari prodotti da un’impresa lombarda. Ma sono bloccati in Cina perché i conducenti di camion non possono circolare liberamente, impigliati nella rete di norme e di divieti creata dal gigantesco lockdown deciso da Pechino. «La situazione nel porto diè ancora drammatica» aggiunge Carniglia, la cui società opera da anni con Pechino trasportando merci via mare. «Aziende italiane nostre clienti non riescono a produrre perché mancano i ...