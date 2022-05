Strage in Texas, la polizia conferma: «Squadre speciali arrivate un’ora dopo» (Di giovedì 26 maggio 2022) Le Squadre speciali della Border Patrol Tactical Unit sono arrivate nella scuola elementare di Uvalde «un’ora dopo l’ingresso del killer». A comunicarlo è la polizia del Texas in una conferenza stampa sulla Strage, confermando le indiscrezioni sui tempi di intervento. Ma non ci sono solo le 21 morti dirette causate dalla sparatoria: tra le vittime c’è anche il marito di Irma Garcia, la maestra che con il suo corpo ha fatto scudo ai suoi piccoli allievi. L’uomo è infatti deceduto per un infarto due giorni dopo la sparatoria che è costata la vita a sua moglie: i suoi familiari hanno precisato che «è morto per il dolore». Ad aprire il fuoco nella scuola, lo scorso 24 maggio, è stato il 18enne Salvador Ramos: il ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) Ledella Border Patrol Tactical Unit sononella scuola elementare di Uvalde «l’ingresso del killer». A comunicarlo è ladelin una conferenza stampa sullando le indiscrezioni sui tempi di intervento. Ma non ci sono solo le 21 morti dirette causate dalla sparatoria: tra le vittime c’è anche il marito di Irma Garcia, la maestra che con il suo corpo ha fatto scudo ai suoi piccoli allievi. L’uomo è infatti deceduto per un infarto due giornila sparatoria che è costata la vita a sua moglie: i suoi familiari hanno precisato che «è morto per il dolore». Ad aprire il fuoco nella scuola, lo scorso 24 maggio, è stato il 18enne Salvador Ramos: il ...

Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - MediasetTgcom24 : Strage Texas, procuratore di Stato: dobbiamo armare gli insegnanti #strageUvalde #joebiden #kenpaxton #stragetexas… - BignamiBignami : RT @fabcet: La moglie muore per fare scudo ai bambini e il marito muore di infarto. Non posso neanche immaginare il dolore. Straziante. T… - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? #Texas, è bufera sulla polizia dopo la strage nella scuola, morto d’infarto il marito di una maestra uccisa nella sparatoria… -