mayoraltitolare : RT @Gazzetta_it: Sfilata col bus scoperto e poi tutti al Circo Massimo: il programma della festa romanista #Roma - saIva___ : RT @Gazzetta_it: Sfilata col bus scoperto e poi tutti al Circo Massimo: il programma della festa romanista #Roma - Gazzetta_it : Sfilata col bus scoperto e poi tutti al Circo Massimo: il programma della festa romanista #Roma - francesca_rn4 : La sfilata col pullman per festeggiare ma io lavoro. Quanto rosico ?? - criken11 : @F1Daviderusso Questo perché, col fatto che hanno brandizzato Ferrari come Armani o Prada i prezzi si sono adeguati… -

Roma, la festa non si ferma: oggiin pullman al Circo Massimo, attese 500mila personeun giorno di festa per i tifosi giallorossi, dopo il trionfo in Conference League a Tirana e un'attesa europea lunga 61 anni. La squadra di Mourinho è attesa al Circo Massimo in serata. Giocatori e ... Roma, sfilata del pullman fino a Circo Massimo: ecco il programma della festa La vittoria della Roma in Conference League fa felici anche le istituzioni. L'assessora alle Pari opportunità di Roma capitale, Monica Lucarelli, il giorno dopo il ...La festa è appena cominciata. Dopo le esultanze a Tirana, all'Olimpico, a Trigoria e in tutte le piazze di Roma oggi tocca alla sfilata col pullman con sopra Mourinho e la squadra ...