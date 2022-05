Scicli, una statua al giudice Severino Santiapichi (Di giovedì 26 maggio 2022) Scicli – giudice, uomo dello Stato e delle Istituzioni, fine giurista, intellettuale e romanziere. Sciclitano. Scicli oggi ha dato il proprio tributo, stamani al giudice Severino Santiapichi, con la scopertura del busto in bronzo in suo onore, in Largo Gramsci.Alla presenza del sindaco di Scicli Enzo Giannone, del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, del Prefetto di Ragusa Giuseppe Guarnieri, delle massime autorità militari e del sacerdote don Ignazio La China, della vedova, la signora Silvia, e dei figli, Xavier e Arianne, è stato scoperto il busto realizzato da Salvatore Denaro con la collaborazione di Mariano Zisa. Una iniziativa partita dal basso, da una associazione culturale, la Primo Maggio, che ha voluto ricordare, a poco ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 26 maggio 2022), uomo dello Stato e delle Istituzioni, fine giurista, intellettuale e romanziere.tano.oggi ha dato il proprio tributo, stamani al, con la scopertura del busto in bronzo in suo onore, in Largo Gramsci.Alla presenza del sindaco diEnzo Giannone, del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, del Prefetto di Ragusa Giuseppe Guarnieri, delle massime autorità militari e del sacerdote don Ignazio La China, della vedova, la signora Silvia, e dei figli, Xavier e Arianne, è stato scoperto il busto realizzato da Salvatore Denaro con la collaborazione di Mariano Zisa. Una iniziativa partita dal basso, da una associazione culturale, la Primo Maggio, che ha voluto ricordare, a poco ...

Advertising

quotidianodirg : #Attualità #giudice #nellomusumeci Scicli, una statua al giudice Severino Santiapichi: Scicli oggi ha dato il… - Mike02250282 : RT @VisitSicilyOP: ?? Suggerimenti per il #weekend: perdetevi nelle viuzze di #Scicli, una delle più belle città barocche di #Sicilia htt… - blogsicilia : #notizie #sicilia Una statua a Severino Santiapichi, omaggio al giudice del processo alle brigate rosse -… - ValdeseChiesa : RT @Protestantesimo: Ieri la prima giornata di riprese a #scicli per una nuova puntata di #Protestantesimo. Abbiamo incontrato gli ospiti e… - ScicliNotizie : Scicli: istituto “Don Milani”, una scuola in costante movimento -