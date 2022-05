Reddito di cittadinanza: Boschi (Italia Viva), “Si è rivelato un fallimento” (Di giovedì 26 maggio 2022) L’AQUILA – La capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi, in visita all’Aquila per un confronto elettorale, ha ribadito le sue perplessità nei confronti del Reddito di cittadinanza, suggerendo “di utilizzare gli stessi fondi per favorire le politiche di lavoro”. “Per noi il Reddito di cittadinanza non ha funzionato – ha sottolineato – e questo, ovviamente, lo dicono i dati. Siamo sicuramente per politiche che sostengano persone in difficoltà, lo abbiamo dimostrato quando eravamo al governo con uno stanziamento mai visto prima di quasi tre miliardi contro la povertà, però servono politiche attive del lavoro, bisogna dare alle persone la possibilità di lavorare, l’opportunità di crescere e anche di migliorare, perché il Reddito di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 26 maggio 2022) L’AQUILA – La capogruppo dialla Camera Maria Elena, in visita all’Aquila per un confronto elettorale, ha ribadito le sue perplessità nei confronti deldi, suggerendo “di utilizzare gli stessi fondi per favorire le politiche di lavoro”. “Per noi ildinon ha funzionato – ha sottolineato – e questo, ovviamente, lo dicono i dati. Siamo sicuramente per politiche che sostengano persone in difficoltà, lo abbiamo dimostrato quando eravamo al governo con uno stanziamento mai visto prima di quasi tre miliardi contro la povertà, però servono politiche attive del lavoro, bisogna dare alle persone la possibilità di lavorare, l’opportunità di crescere e anche di migliorare, perché ildi ...

Advertising

VittorioSgarbi : Il reddito di cittadinanza è solo una vergognosa operazione di scambio politico elettorale che deprime l’economia,… - fattoquotidiano : Renzi rilancia il referendum per abolire il reddito di cittadinanza. Così, quando lo perde, si ritira di nuovo dall… - ettore_licheri : C’è una raccolta firme che vuole togliere i soldi al reddito di cittadinanza ed investirli in armi. Chi fosse interessato … - angelosicili : RT @GiovanniPaglia: Se raccogli firme per restituire alla fame chi grazie al reddito di cittadinanza ne è in parte uscito, ti stai schieran… - Nerogiaguaro : RT @DavideR46325615: Matteo Renzi lancia la raccolta firme per abolire il Reddito Di Cittadinanza. Mica per abolire il vitalizio ai condann… -