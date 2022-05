Pedalando per la città, Presidente Federalberghi scrive al sindaco (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Ha chiesto un incontro urgente al sindaco di Salerno il Presidente di Federalberghi Antonio Ilardi preoccupato per i disagi che i dispositivi di inibizione al traffico delle principali arterie cittadine, disposte in occasione di eventi come “Pedalando per la città” che si terrà domenica possono arrecare agli ospiti delle strutture alberghiere ed extra alberghiere situate lungo il circuito interdetto. Ilardi, gestore della struttura situata al Polo nautico di Pastena, denuncia di essere stato già costretto a sperimentare il disappunto degli ospiti e ha chiesto al sindaco di trovare delle soluzioni che contemperino lo svolgimento delle manifestazioni con la necessità di garantire la mobilità dei turisti che onorano la città di una propria ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Ha chiesto un incontro urgente aldi Salerno ildiAntonio Ilardi preoccupato per i disagi che i dispositivi di inibizione al traffico delle principali arterie cittadine, disposte in occasione di eventi come “per la” che si terrà domenica possono arrecare agli ospiti delle strutture alberghiere ed extra alberghiere situate lungo il circuito interdetto. Ilardi, gestore della struttura situata al Polo nautico di Pastena, denuncia di essere stato già costretto a sperimentare il disappunto degli ospiti e ha chiesto aldi trovare delle soluzioni che contemperino lo svolgimento delle manifestazioni con la necessità di garantire la mobilità dei turisti che onorano ladi una propria ...

Advertising

salernonotizie : Salerno: domenica 29 maggio torna “Pedalando per la Città”, i dettagli - Cristy75_ : RT @LTangherlini: Anche a Buzowa si esumano corpi per indagare su eventuali crimini di guerra. e il villaggio prova a rialzarsi rialzando i… - FraLuna1109 : @BebaRandagia Ahahahah ahahahah… quando in questa stagione riesco ad uscire dalla città pedalando per la campagna è… - LTangherlini : Anche a Buzowa si esumano corpi per indagare su eventuali crimini di guerra. e il villaggio prova a rialzarsi rialz… - gazzettamantova : Dalla Germania a Mantova pedalando sulle velomobili Sono arrivati in cinque da Rosenheim, in Baviera, per «un viagg… -