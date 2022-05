“Pace a te, amico mio!” e la giornata internazionale delle forze di pace delle Nazioni Unite: un esempio di UdA per la Primaria (Di giovedì 26 maggio 2022) Il 29 maggio, giornata internazionale delle forze di pace delle Nazioni Unite, tutti gli operatori della scuola e le scuole stesse sono impegnate a riaffermare il loro impegno incrollabile per il mantenimento della pace delle Nazioni Unite. È necessario unirsi, anche con uno slancio ideale, alla comunità internazionale per onorare coloro che hanno prestato servizio nelle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite dal 1948, le migliaia di soldati di ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 maggio 2022) Il 29 maggio,di, tutti gli operatori della scuola e le scuole stesse sono impegnate a riaffermare il loro impegno incrollabile per il mantenimento della. È necessario unirsi, anche con uno slancio ideale, alla comunitàper onorare coloro che hanno prestato servizio nelle operazioni di mantenimento delladal 1948, le migliaia di soldati di ...

Advertising

orizzontescuola : “Pace a te, amico mio!” e la giornata internazionale delle forze di pace delle Nazioni Unite: un esempio di UdA per… - geekeconomist : RT @claudiovelardi: Ieri sera, mentre si scoprivano 200 cadaveri decomposti a Mariupol, un mio amico discettava di pace in una bettola TV c… - pierodallerive : RT @claudiovelardi: Ieri sera, mentre si scoprivano 200 cadaveri decomposti a Mariupol, un mio amico discettava di pace in una bettola TV c… - pierovecchiato : RT @claudiovelardi: Ieri sera, mentre si scoprivano 200 cadaveri decomposti a Mariupol, un mio amico discettava di pace in una bettola TV c… - ric_1301 : RT @claudiovelardi: Ieri sera, mentre si scoprivano 200 cadaveri decomposti a Mariupol, un mio amico discettava di pace in una bettola TV c… -