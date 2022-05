Oltre 2000€ di sconto sulle TV LG e XBOX Series S Inclusa nel prezzo

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 26 maggio 2022)TV LG che supera i 2200€ per diagonali fino a 77 pollici con risoluzione 4k e, in alcune offerte,unaS. Gli sconti sono applicati ancora per poco, hai solo tre giorni di tempo per approfittare di queste opportunità che trovi tra le offerte di Amazon. Migliori offerte smartphone Samsung ed AppleTV LG Acquista su AmazonTV LG con: evo G2 77 pollici OLED77G26LA Gallery Design, processore ?9 Gen 5, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Dolby Vision.scontato di 300€: 4499€ Acquista su Amazon LG 75QNED916PA Smart TV 4K 75?, TV Mini LED QNED91 2021 con Processore ?7 Gen4, Dolby Vision IQ, ...