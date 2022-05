MotoGP, GP d’Italia: programma, orari e diretta TV (Di giovedì 26 maggio 2022) Al via nel weekend il GP d’Italia, ottavo appuntamento della MotoGP. Un grande calore di pubblico quello atteso, accolto dopo due anni sugli spalti del Mugello. Una gara che, per il quarto appuntamento europeo del Motomondiale, non risparmierà certo sorprese. Prima tra tutte, una cerimonia interamente dedicata a Valentino Rossi. Sceso definitivamente dalla moto dopo Valencia 2021, il Dottore ritirerà prima delle qualifiche lo storico numero 46. Un regalo sentito quello della MotoGP al 9 volte iridato, un pilota cui soprattutto si deve la fama di questo sport nel mondo. Non poche le aspettative per il GP del Mugello, a due settimane dalla gloriosa vittoria di Enea Bastianini a Le Mans. Convinto di poter tornare sulla strada del successo Francesco Bagnaia, pronto a vincere di nuovo per poter competere al titolo. Che possa trionfare in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Al via nel weekend il GP, ottavo appuntamento della. Un grande calore di pubblico quello atteso, accolto dopo due anni sugli spalti del Mugello. Una gara che, per il quarto appuntamento europeo del Motomondiale, non risparmierà certo sorprese. Prima tra tutte, una cerimonia interamente dedicata a Valentino Rossi. Sceso definitivamente dalla moto dopo Valencia 2021, il Dottore ritirerà prima delle qualifiche lo storico numero 46. Un regalo sentito quello dellaal 9 volte iridato, un pilota cui soprattutto si deve la fama di questo sport nel mondo. Non poche le aspettative per il GP del Mugello, a due settimane dalla gloriosa vittoria di Enea Bastianini a Le Mans. Convinto di poter tornare sulla strada del successo Francesco Bagnaia, pronto a vincere di nuovo per poter competere al titolo. Che possa trionfare in ...

