Milan | slitta la firma con Redbird | se ne riparla per la settimana prossima

(Di giovedì 26 maggio 2022) per il passaggio di proprietà: l'attuale proprietà curerà il mercato Il passaggio di proprietà del Milan da Elliott a RedBird dovrebbe slittare alla settimana prossima. Come riferito da SportMediaset, gli studi legali delle due parti stanno limando gli ultimi dettagli. In un primo momento dunque il calciomercato verrà curato dall'attuale proprietà, che comunque rimarrà con una quota di minoranza. Confermato l'intero staff dirigenziale.

Slitta di una settimana la firma tra Redbird e Elliott per il passaggio di proprietà: l'attuale proprietà curerà il mercato Il passaggio di proprietà del Milan da Elliott a RedBird dovrebbe slittare alla prossima settimana. Arriva l'ennesimo rinvio per la messa a punto dell'operazione che dovrebbe portare al passaggio di controllo. La trattativa tra RedBird ed Elliott procede spedita, definita la data per le firme. Con Investcorp che ha annunciato ufficialmente di essersi ritirato dalla trattativa per l'acquisto del Milan, RedBird continua le negoziazioni. Così la definizione degli accordi slitta fatalmente alla prossima settimana.