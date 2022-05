(Di giovedì 26 maggio 2022) Nelsono statedalle truppe russe le, sotto il peso di bombe che ovviamente terrorizzano la popolazione civile. I russi, conquistato il porto di Mariupol, lo hanno riapertoai traffici, sotto il loro controllo. Truppe russe che tuttavia procedono con crescenti difficoltà nella loro, tanto che è caduto il limite dei 40 anni per l’arruolamento. Il numero delle perdite è aggiornato a due mesi fa, poco più di 1300 soldati morti. Ma, appunto, nel frattempo sono passati due mesi. Il ministro ucraino Kuleba attacca la Nato: non fa niente per difenderci. L'articolole ...

Al Forum economico di Davos, il ministro degli Esteri ucraino Kuleba attacca l'Alleanza Atlantica. I filorussi: 'le difese avversarie nel'. Bombe su Zaporizhzhia e Severodonetsk. Mosca semplifica l'acquisizione della cittadinanza russa per i residenti delle regioni occupate. Gli Usa denunciano: '...le difese ucraine nel. Il capo dell'amministrazione militare regionale rende noto che le truppe russe si sono già avvicinate molto a Severodonetsk, quindi possono sparare anche con i ...Nel Lugansk sono state sfondate dalle truppe russe le difese ucraine, sotto il peso di bombe che ovviamente terrorizzano la popolazione civile. I russi, conquistato il porto di Mariupol, lo hanno ...In questa edizione: Il killer: "Sto per sparare in una scuola", I filorussi: sfondate difese Lugansk, Putin visita feriti di guerra, Regno Unito, polemiche su Johnson, Balneari, corsa contro il tempo ...