Lombardia, Consiglio regionale convocato per lo spiedo bresciano: per fortuna la sorte c'ha messo del suo

Manca un anno alle elezioni in Lombardia. Qualche giorno fa una persona vicina al centrosinistra, dando un occhio ai sondaggi che circolano tra le forze politiche, mi ha detto che "non vinciamo nemmeno se candidiamo il presidente della Repubblica". Sul lato opposto Attilio Fontana ha fatto sapere, in merito alla sua candidatura, che "scioglierò la riserva a breve". Intanto il suo partito, la Lega, per non sbagliare si è portata avanti. Martedì 24 maggio il Consiglio regionale è stato convocato per discutere di un unico progetto di legge. Direte voi: come minimo avranno parlato del caro energia, o di disoccupazione giovanile, o di imprese o della sanità che fa acqua da tutte le parti. Niente di tutto questo. Hanno discusso di spiedo bresciano.

