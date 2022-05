LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Nibali e Pozzovivo salgono in classifica. Ritirato Almeida, Juan Pedro Lopez si stacca (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica GENERALE DEL Giro d’Italia 2022: 4° Nibali, 8° Pozzovivo LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.24 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2022. Grazie per averci seguito e buona serata!! 17.23 Vincenzo Nibali dunque ha guadagnato una posizione in classifica a causa del ritiro per Covid di Joao Almeida. Pozzovivo invece ora è 8°, perché ha beneficiato della brutta giornata in cui è incappato Juan Pedro Lopez. 17.23 La top 10 della generale: 1 1 – CARAPAZ Richard INEOS ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DEL: 4°, 8°LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.24 Chiudiamo qui ladella diciottesima tappa del. Grazie per averci seguito e buona serata!! 17.23 Vincenzodunque ha guadagnato una posizione ina causa del ritiro per Covid di Joaoinvece ora è 8°, perché ha beneficiato della brutta giornata in cui è incappato. 17.23 La top 10 della generale: 1 1 – CARAPAZ Richard INEOS ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 1?8? ???? @edoardo_affini ???? @MagnusCort ???? @Bondteke ????@davidegabburo ?? 1'00' > Gru… - MarinaPalmieri5 : «#Enit sponsorizza l’#Italia sulla #Maglia_Rosa. Presenta al 'Giro-E' un Team tutto al femminile a sostegno della r… - Corriere : Giro, la diretta della tappa Borgo Valsugana-Treviso: in 4 in fuga, il gruppo maglia rosa a 1’ e 14 - miani_massimo : LIVE La Roma vince la Conference League, il giro in città con il pullman... - triniromanista : LIVE La Roma vince la Conference League, il giro in città con il pullman... -