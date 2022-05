L’instore tour di Sissi per Leggera: gli incontri firmacopie con i fan (Di giovedì 26 maggio 2022) Parte venerdì 27 maggio da Torino L’instore tour di Sissi per Leggera. L’EP d’esordio della cantante finalista di Amici di Maria De Filippi arriva nei negozi e negli store digitali domani, e nello stesso giorno la cantante sarà a Torino, nel negozio Mondadori, per incontrare i fan. Cinque sono le date delL’instore tour di Sissi a supporto del suo EP di debutto. La cantante sarà a Torino il 27 maggio per poi spostarsi a Bologna il 28 maggio e a Padova il 29 maggio. Il 31 maggio sarà impegnata a Roma e il 1° giugno a Milano. Non sono noti altri appuntamenti instore al momento per Sissi ma non è da escludere che se ne fissano aggiungere, compatibilmente con la disponibilità dei punti vendita e degli impegni promozionali della cantante. Si è fatta ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Parte venerdì 27 maggio da Torinodiper. L’EP d’esordio della cantante finalista di Amici di Maria De Filippi arriva nei negozi e negli store digitali domani, e nello stesso giorno la cantante sarà a Torino, nel negozio Mondadori, per incontrare i fan. Cinque sono le date deldia supporto del suo EP di debutto. La cantante sarà a Torino il 27 maggio per poi spostarsi a Bologna il 28 maggio e a Padova il 29 maggio. Il 31 maggio sarà impegnata a Roma e il 1° giugno a Milano. Non sono noti altri appuntamenti instore al momento perma non è da escludere che se ne fissano aggiungere, compatibilmente con la disponibilità dei punti vendita e degli impegni promozionali della cantante. Si è fatta ...

