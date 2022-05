Johnny Depp: "Pazzesco sentire le accuse di violenza" (Di giovedì 26 maggio 2022) "E' assurdo sentire le accuse atroci di violenza, violenza sessuale, che lei mi ha attribuito, di cui mi ha accusato. Non credo che a nessuno piaccia doversi aprire e dire la verita', ma ci sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) "E' assurdoleatroci disessuale, che lei mi ha attribuito, di cui mi ha accusato. Non credo che a nessuno piaccia doversi aprire e dire la verita', ma ci sono ...

mazzeoitnb : @onedblue tutto il mondo è a favore di Johnny Depp, ma per cosa? Perchè risulta più innocente? Perchè è stato viole… - mazzeoitnb : @onedblue Non ritendo AH una santa, non capisco la gente a favore di Johnny Depp. Non ci si può schierare con due p… - chiaiadiluna : Voi che sapete tutto mi dite quando finirà il processo #JohnnyDeppVsAmberHeard? Voglio vedere Johnny Depp trionfare… - POPCORNTVit : Johnny Depp confessa di aver aiutato Amber Heard ad ottenere il ruolo di Mera in 'Aquaman' - kaitlynn_aikens : RT @mazzeoitnb: maddai fate ridere. Prendete immagini senza contestualizzarle. Johnny Depp sta tutto il tempo a fare risatine durante un pr… -