Jimi Hendrix, il calco del suo pene in mostra in un museo (Di giovedì 26 maggio 2022) Jimi Hendrix potrebbe non approvare, forse. Il celebre calco del pene del chitarrista, realizzato dall'artista Cynthia Albritton, sarà esposto in un museo islandese. L'artista che l'ha creato è recentemente scomparsa è nota ai più con il nome di Plaster Caster. si è specializzata in questo tipo di "creazioni". E il museo in cui sarà esposto L'articolo proviene da Webmagazine24.

