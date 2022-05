Incendio in ospedale in Senegal: morti 11 bambini appena nati (Di giovedì 26 maggio 2022) Una vera e propria tragedia in Senegal, le ultime notizie sono quelle di un bilancio drammatico dopo i fatti di questa notte. Secondo quanto si apprende e secondo quanto riferiscono i media locali al momento, sarebbero almeno undici i neonati deceduti in ospedale. I piccoli sono morti a causa di un Incendio divampato in un ospedale nella città di Tivaouane, nel Senegal occidentale. La notizia è stata confermata poco dopo i fatti con le parole del presidente Senegalese sui social. Si teme purtroppo che nelle prossime ore il bilancio possa cambiare e il numero dei morti salire. Senegal tragedia in ospedale: 11 neonati morti in un Incendio Lo ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 maggio 2022) Una vera e propria tragedia in, le ultime notizie sono quelle di un bilancio drammatico dopo i fatti di questa notte. Secondo quanto si apprende e secondo quanto riferiscono i media locali al momento, sarebbero almeno undici i neodeceduti in. I piccoli sonoa causa di undivampato in unnella città di Tivaouane, neloccidentale. La notizia è stata confermata poco dopo i fatti con le parole del presidenteese sui social. Si teme purtroppo che nelle prossime ore il bilancio possa cambiare e il numero deisalire.tragedia in: 11 neoin unLo ha ...

