Incendio a Stromboli, le fiamme potrebbero essere partite dal set di una fiction (Di giovedì 26 maggio 2022) A fuoco decine di alberi e vegetazione. I carabinieri hanno avviato indagini per accertare se le fiamme siano divampate durante le riprese della fiction con Ambra Angiolini Leggi su corriere (Di giovedì 26 maggio 2022) A fuoco decine di alberi e vegetazione. I carabinieri hanno avviato indagini per accertare se lesiano divampate durante le riprese dellacon Ambra Angiolini

vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco al lavoro con due #Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che dalle 10 sta inte… - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - repubblica : A Stromboli fiction sulla Protezione civile ma sull'isola scoppia un incendio e arriva quella vera [di Fabrizio Ber… - ZGravita : RT @Satiraptus: Fiamme a #Stromboli, brucia il set della fiction con #AmbraAngiolini sulla #PROTEZIONECIVILE . T'appartengo ed io t'incendi… - dania1964 : RT @dukana2: Disastro ambientale ??sull’isola di #Stromboli ??per una #fiction #Rai ?????? -