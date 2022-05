Il Paradiso delle Signore 7, spoiler nuove puntate: Federico potrebbe mettersi in mezzo tra Stefania e Marco (Di giovedì 26 maggio 2022) L’attesa per il nuovo debutto de Il Paradiso delle Signore su Rai Uno è già altissima. La soap tornerà ad animare i pomeriggi della rete ammiraglia dal mese di settembre. Uno dei colpi di scena della settima stagione, potrebbe avere a che fare con Federico Cattaneo. Il ragazzo, stando alle ultime ultime indiscrezioni, nel corso dei nuovi episodi potrebbe fare ritorno in Città, con l’obiettivo di creare scompiglio tra Stefania e Marco. Come molti ricorderanno tra Federico e Stefania, nel corso della quinta stagione, c’era stato un certo avvicinamento. Il Paradiso delle Signore, Stefania e Marco molto innamorati La sesta stagione de ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 26 maggio 2022) L’attesa per il nuovo debutto de Ilsu Rai Uno è già altissima. La soap tornerà ad animare i pomeriggi della rete ammiraglia dal mese di settembre. Uno dei colpi di scena della settima stagione,avere a che fare conCattaneo. Il ragazzo, stando alle ultime ultime indiscrezioni, nel corso dei nuovi episodifare ritorno in Città, con l’obiettivo di creare scompiglio tra. Come molti ricorderanno tra, nel corso della quinta stagione, c’era stato un certo avvicinamento. Ilmolto innamorati La sesta stagione de ...

