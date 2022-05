F1 | Leclerc | ' a Monaco per vincere | sarà ancora duello con Red Bull'

(Di giovedì 26 maggio 2022) Montecarlo, 26 mag. -(Adnkronos) - "L'obiettivo per questa gara è, ma è l'obiettivo di tutto l'anno. Però non dobbiamo nemmeno dimenticare che se la vittoria non arriva, dobbiamo massimizzare i punti e non provare a fare i miracoli perché è il Gp di casa". Così il pilota della Ferrari Charlesalla vigilia del fine settimana del Gp di Montecarlo. "una bella prova vedere come si comportano le nuove monoposto qui a-prosegue il 24enne monegasco a Sky Sport-. Tutti i team quest'anno provano ad abbassare la macchina e in una pista come questadifficile. Ma siamo pronti, abbiamo fatto una buona preparazione al simulatore e arriviamo qui con una buona conoscenza che verrà completata dalle libere di venerdì. La zona che preferisco del circuito? Le due ‘esse' delle Piscine, ...

conta anche sul lavoro di squadra: "E' importante poter lottare con accanto Sainz. Come ... E Carlos sarà sicuramente della partita qui a". . 26 maggio 2022Dopo il primo ritiro dell'anno, sommato alla terza vittoria consecutiva di Max Verstappen, Charlessi presenta al Gp di Montecarlo deciso ad abbattere un tabù visto che, sulle curve di casa, ha racimolato due ritiri e un diciottesimo posto. Verstappen va a caccia di conferme e del quinto ...Le quote Snai per il GP di Monaco in programma domenica, però, sono dalla parte della Ferrari e del monegasco Leclerc, che lo scorso anno non partecipò alla gara per un problema al semiasse: il suo ...Il circuito di casa risolleva Charles Leclerc e riporta la Ferrari avanti nelle previsioni dei bookmaker per il Gp di Monaco. A Montecarlo il monegasco va in cerca di riscatto dopo la beffa in Spagna, ...