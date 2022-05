Expert | il volantino “Sottocosto” è qui | con prezzi incredibili su OLED | smartphone OPPO e portatili

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 26 maggio 2022) Un grande ritorno per, con il” valido dal 23 maggio al primo giugno 2022. Tra i prodotti che la catena hi-tech mette in promozione ritroviamo gli ottimi pannellie non solo. Ecco i più interessanti e qualche consiglio per gli acquisti.– 260522 www.computermagazine.itOfferte su smart TVLG,, gadget, accessori e chi più ne ha più ne metta. Con questo incipit il” di, valido dal 23 maggio al primo giugno 2022, non può far altro che accendere la miccia dell’attenzione – e dell’acquisto compulsivo. Non mancano tagli di prezzo anche su grandi e piccoli elettrodomestici, domotica, tablet e tanto, tanto altro. Come ...