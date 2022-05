Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2022/23: ecco dove non ci saranno immissioni in ruolo (Di giovedì 26 maggio 2022) Gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando le Classi di concorso in esubero dopo i movimenti 2022/23 (trasferimenti e passaggio di cattedra/ruolo) dei docenti di ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 maggio 2022) Gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando lediini movimenti/23 (trasferimenti e passaggio di cattedra/) dei docenti di. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2022/23: ecco dove non ci saranno immissioni in ruolo - orizzontescuola : Concorso straordinario bis: titoli specifici ITP, classi concorso strumento musicale e danza. Punteggi - fragi____ : @blaptos Intendi quanti cfu servono per quegli SSD per quelle classi di concorso? Dipende sempre dalla laurea con l… - giorgiolecis : Dolianova. Classi 5^D e 5^E vincitrici del concorso “Happy Green School” - PasqualiRosella : RT @IISRosatelli: Le classi 4sb,4sa 3 sq, hanno concluso il concorso progetto filosofia e natura insieme a tutti i licei reatini.lungo il p… -