Caos rosa in FI | mossa di Gelmini | contatti frenetici e aria di addio

Leggi su iltempo

(Di giovedì 26 maggio 2022) Una tensione continua. Palpabile. Contraccolpo evidente di un partito guidato da uno dei leader carismatici più importanti degli ultimi trent'anni, che inizia ad accusare le scorie del tempo. E di una linea, in particolar modo sull'invio delle armi in Ucraina, che non sembra essere condivisa all'interno del movimento creato da Marcello Dell'Utri. Forza Italia, a dieci mesi dal voto politico (salvo scossoni estivi tutt'altro che remoti), si ritrova a fare i conti con numerose divisioni interne. Al di là delle parole di circostanza e degli inviti all'unità, a Mara Carfagna e Mstellanon è piaciuto affatto la decisione del Cavaliere di nominare Licia Ronzulli coordinatrice del partito in Lombardia. Al posto del defenestrato Massimiliano Salini. “Sono un soldato nelle mani del presidente Berlusconi. Mi ha chiamato ieri sera e, da figlia ...