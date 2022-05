Calciomercato Napoli: manca solo l’annuncio per Mathias Olivera, novità sulla formula (Di giovedì 26 maggio 2022) Mathias Olivera è ufficiosamente un nuovo giocatore del Napoli. L’esterno uruguaiano ha sostenuto le visite mediche di rito a Villa Stuart dopo che la trattativa tra il club azzurro e il Getafe si è sbloccata. Ormai manca soltanto l’annuncio, così come annunciato dall’esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, che fa il punto della situazione sul suo portale. Napoli-Mathias Olivera: le cifre “Dopo le visite mediche sostenute (e superate) due giorni fa, Mathias Olivera è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli: il club di Aurelio De Laurentiis ha definito e ultimato gli ultimi dettagli tra le parti. Ora manca solo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 26 maggio 2022)è ufficiosamente un nuovo giocatore del. L’esterno uruguaiano ha sostenuto le visite mediche di rito a Villa Stuart dopo che la trattativa tra il club azzurro e il Getafe si è sbloccata. Ormaisoltanto, così come annunciato dall’esperto diGianluca Di Marzio, che fa il punto della situazione sul suo portale.: le cifre “Dopo le visite mediche sostenute (e superate) due giorni fa,è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del: il club di Aurelio De Laurentiis ha definito e ultimato gli ultimi dettagli tra le parti. Ora...

