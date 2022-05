Bonus occhiali da vista e lenti a contatto: quello che devi sapere (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Bonus occhiali da vista e lenti a contatto è uno dei più attesi dai cittadini italiani. Vediamo che cosa c’è da sapere in merito, a chi è rivolto e quali sono le novità. In tanti sono in attesa di sapere che fine ha fatto questo Bonus emesso dal governo a sostegno dei cittadini italiani che hanno bisogno degli occhiali da vista o delle lenti tutti i giorni. Una misura che sarebbe dovuta entrare in vigore diverso tempo fa, anche se poi è slittata. Andiamo a vedere quali sono le novità che riguardano e che fine ha fatto. fonte foto: BeFunkyMolte persone erano in attesa del famigerato Bonus occhiali da vista e ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 maggio 2022) Ildaè uno dei più attesi dai cittadini italiani. Vediamo che cosa c’è dain merito, a chi è rivolto e quali sono le novità. In tanti sono in attesa diche fine ha fatto questoemesso dal governo a sostegno dei cittadini italiani che hanno bisogno deglidao delletutti i giorni. Una misura che sarebbe dovuta entrare in vigore diverso tempo fa, anche se poi è slittata. Andiamo a vedere quali sono le novità che riguardano e che fine ha fatto. fonte foto: BeFunkyMolte persone erano in attesa del famigeratodae ...

