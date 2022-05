Vecchie Glorie: parliamo di Ricardo Oliveira (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si conclude la settimana di Vecchie Glorie con l’appuntamento dedicato a Ricardo Oliveira, altro attaccante conosciuto in Italia. Attualmente in attività, il classe ’80 è in forza all’Athletic Club MG. Al di là della parentesi rossonera, Oliveira ha girato diversi club d’Europa ma non sembra essere ancora pronto ad appendere gli scarpini al chiodo. A poco più di 40 anni, l’attaccante brasiliano vuole continuare a dire la sua. Ricardo Oliveira: i primi anni Dopo aver narrato le gesta di Martins e Stellone – due conoscenze del calcio italiano – eccoci ad un altro appuntamento che mira ad analizzare il percorso di un attaccante. Nato il 6 Maggio del 1980 a San Paolo (in Brasile), Ricardo Oliveira muove i suoi primi passi nel mondo del ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si conclude la settimana dicon l’appuntamento dedicato a, altro attaccante conosciuto in Italia. Attualmente in attività, il classe ’80 è in forza all’Athletic Club MG. Al di là della parentesi rossonera,ha girato diversi club d’Europa ma non sembra essere ancora pronto ad appendere gli scarpini al chiodo. A poco più di 40 anni, l’attaccante brasiliano vuole continuare a dire la sua.: i primi anni Dopo aver narrato le gesta di Martins e Stellone – due conoscenze del calcio italiano – eccoci ad un altro appuntamento che mira ad analizzare il percorso di un attaccante. Nato il 6 Maggio del 1980 a San Paolo (in Brasile),muove i suoi primi passi nel mondo del ...

