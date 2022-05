Vaiolo delle scimmie, la Francia annuncia un programma di vaccinazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Autorità nazionale per la salute (Has) della Francia ha annunciato un programma di vaccinazione contro il Vaiolo delle scimmie dopo i tre casi di infezione rilevati nel Paese. L’immunizzazione è rivolta agli adulti a rischio di esposizione al virus del monkeypox, compresi gli operatori sanitari. Nelle indicazioni si raccomanda di somministrare nei quattro giorni successivi al contatto a rischio, fino a un massimo di 14 giorni. L’immunizzazione prevede due o tre dosi per i pazienti immunocompromessi, somministrate a distanza di 28 giorni l’una dall’altra. La Has aggiunge che le raccomandazioni sulla vaccinazione saranno di volta in volta adattate ai dati epidemiologici e clinici che progressivamente si renderanno disponibili. Leggi anche: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Autorità nazionale per la salute (Has) dellahato undicontro ildopo i tre casi di infezione rilevati nel Paese. L’immunizzazione è rivolta agli adulti a rischio di esposizione al virus del monkeypox, compresi gli operatori sanitari. Nelle indicazioni si raccomanda di somministrare nei quattro giorni successivi al contatto a rischio, fino a un massimo di 14 giorni. L’immunizzazione prevede due o tre dosi per i pazienti immunocompromessi, somministrate a distanza di 28 giorni l’una dall’altra. La Has aggiunge che le raccomandazioni sullasaranno di volta in volta adattate ai dati epidemiologici e clinici che progressivamente si renderanno disponibili. Leggi anche: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - HuffPostItalia : Vaiolo delle scimmie: iniziamo a non ospitare in casa animali selvatici o esotici - Frances25551623 : RT @paola124291: @Massimo10489625 @priscilla628900 Senza che Letta e il PD si strappino i capelli e si straccno le vesti con alte grida; se… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Non solo 'contatti interpersonali molto stretti fra persone'. All'origine del numero crescente di cas… -