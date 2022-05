Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: il siparietto hot, cosa è successo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si torna a parlare di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, e non potrebbe essere altrimenti dopo che la performance del cavaliere ha trasformato lo studio di Uomini e Donne in una sala di lap dance. Uomini e Donne, Ida Platano apre la camicia a Riccardo Guarnieri: il siparietto hot La puntata di oggi non avrebbe potuto essere più hot, tutto merito di Riccardo che è sceso in passerella sulle note di ‘Careless Whisper’ di George Micheal, trascinando con sé la propria dama. «Per me non esistono regole da seguire, sono dell’idea che bisognerebbe essere semplicemente se stessi – dichiara il corteggiatore prima di cimentarsi con la sfilata maschile –. Ma solo grazie all’importanza della ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si torna a parlare die Ida, e non potrebbe essere altrimenti dopo che la performance del cavaliere ha trasformato lo studio diin una sala di lap dance., Idaapre la camicia a: ilhot La puntata di oggi non avrebbe potuto essere più hot, tutto merito diche è sceso in passerella sulle note di ‘Careless Whisper’ di George Micheal, trascinando con sé la propria dama. «Per me non esistono regole da seguire, sono dell’idea che bisognerebbe essere semplicemente se stessi – dichiara il corteggiatore prima di cimentarsi con la sfilata maschile –. Ma solo grazie all’importanza della ...

Advertising

matteosalvinimi : Milano, infastidisce i clienti di un bar e poi dà in escandescenze per strada minacciando di ferirsi. Fermato con l… - SimoPillon : Se si decide di superare il paradigma naturale del #matrimonio tra in uomo e una donna, allora tutto è possibile. D… - fleinaudi : Oggi, a casa dei liberali, la Prima Viceministra degli Esteri Ucraina con delega all'integrazione europea… - pietraDINciampo : RT @OrtigiaP: Internet non perdona..registra tutto...un video di Pandora TV di @GiuliettoChiesa del 2015 quando le mamme ucraine del Donba… - heroesandcons : @animabuspereunt Io sento sempre chiederlo a me o a altre donne, agli uomini mai quindi ho scritto donne volontariamente per quello -