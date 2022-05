Advertising

ItaliaStartUp_ : Un grosso asteroide sta per passare vicino alla Terra - Wanderlust792 : @transumananza Preghiamo per un asteroide bello grosso. - amicaxamica : @blanchewitch17 dimentichi: vaccini letali x pandemie dello 0,0... E oggi la NASA (del naso di Pinocchio sulla Luna… -

Esquire Italia

... 7335 (1989 JA) sarà infatti il piùoggetto celeste che si avvicinerà così tanto alla terra ... che esplose sopra la città russa di eljabinsk nel 2013 Si trattava proprio di un......montagne sono stati scoperti i resti di quello che potrebbe essere il mostro marino piùmai ... pochi milioni di anni prima dell'arrivo dell'di Chicxulub. I fossili ritrovati nelle Alpi ... Un asteroide gigantesco sta per sfiorare la Terra, per fortuna c'è solo da godersi lo spettacolo Un asteroide molto grande, quattro volte la mole dell’Empire State Building, si avvicinerà alla Terra il prossimo 27 maggio. Lo dice il Cneos, il Center for Near Object Studies della Nasa che vigila s ...Un asteroide molto grande, quattro volte la mole dell’Empire State Building, si avvicinerà alla Terra il prossimo 27 maggio. Lo dice il Cneos, il Center for Near Object Studies della Nasa che vigila s ...