Ultime Notizie Roma del 25-05-2022 ore 16:10 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Milano Ferrigno America e sotto shock per la strage alla scuola elementare di Vivaldi in Texas 19 bambini e due adulti di cui un insegnante sono stati uccisi A sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 anni Salvador Ramos un massacro che allunga la striscia di sangue nel paese dove ci sono stati più di 200 sparatorie di massa dall’inizio dell’anno evidentemente scosso e con le lacrime agli occhi e il presidente Joe biden e si rivolge agli americani al congresso che di un’azione immediata sulle armi Possiamo e dobbiamo fare di più è il momento di trasformare il dolore in azioni e di affrontare la lobby delle Armi afferma appena rientrato dal suo fianco la perle di Gil vestita tutta di nero parlando dell’ennesimo massacro il presidente si definisce stanco arrabbiato perché vogliamo vivere con ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Milano Ferrigno America e sotto shock per la strage alla scuola elementare di Vivaldi in Texas 19 bambini e due adulti di cui un insegnante sono stati uccisi A sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 anni Salvador Ramos un massacro che allunga la striscia di sangue nel paese dove ci sono stati più di 200 sparatorie di massa dall’inizio dell’anno evidentemente scosso e con le lacrime agli occhi e il presidente Joe biden e si rivolge agli americani al congresso che di un’azione immediata sulle armi Possiamo e dobbiamo fare di più è il momento di trasformare il dolore in azioni e di affrontare la lobby delle Armi afferma appena rientrato dal suo fianco la perle di Gil vestita tutta di nero parlando dell’ennesimo massacro il presidente si definisce stanco arrabbiato perché vogliamo vivere con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - GioRomanoPress : RT @TgrRaiMolise: #natura buone notizie per l'esemplare di #lupo salvato a #Montelongo e curato nel centro specializzato a #MonteDiMezzo #… - TgrRaiMolise : #natura buone notizie per l'esemplare di #lupo salvato a #Montelongo e curato nel centro specializzato a… - sole24ore : ?? #Guerra in #Ucraina : Portavoce ministero Esteri #russo stronca piano di #pace #italiano ??… - ilFattoMolfetta : ALLA SETTIMANA DIOCESANA DELLA COMUNICAZIONE SI PARLA DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA -