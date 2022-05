Texas: Matthew McConaughey, 'basta stragi con le armi' (Di mercoledì 25 maggio 2022) basta con le stragi di bambini con armi da fuoco: il premio Oscar Matthew McConaughey, che è nato a Uvalde in Texas, ha definito l'ultimo massacro nella sua città' natale, come il prodotto di "una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022)con ledi bambini conda fuoco: il premio Oscar, che è nato a Uvalde in, ha definito l'ultimo massacro nella sua città' natale, come il prodotto di "una ...

Advertising

ilsecoloxix : #25maggio A poche ore dal massacro avvenuto nella sua città natale, #Uvalde in #Texas l’attore premio Oscar… - oliperla : RT @ciakmag: 'Ancora una volta abbiamo dimostrato che stiamo tragicamente fallendo'. #MatthewMcConaughey si appella ai social dopo la terr… - HerberMax : Quella delle armi “è un epidemia che possiamo tenere sotto controllo… Dobbiamo, possiamo fare meglio”. L’attore Mat… - Moonrider_acme : RT @fanpage: L’attore Matthew McConaughey commenta la strage avvenuta in una scuola in Uvalda, in #Texas , sua città di nascita, che ha vis… - fanpage : L’attore Matthew McConaughey commenta la strage avvenuta in una scuola in Uvalda, in #Texas , sua città di nascita,… -