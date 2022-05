Svelata la vera origine delle iconiche statue dell’Isola di Pasqua (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sull’isola di Rapa Nui (detta anche Isola di Pasqua) si innalzano misteriose statue, alcune delle quali monolitiche, ossia ricavate e scavate da un unico blocco di tufo vulcanico. Stiamo parlando delle iconiche statue Moai, le grandi teste di pietra che da secoli incuriosiscono storici e archeologi. Scolpite dalla popolazione polinesiana indigena di Rapa Nui, si pensa tra il 1250 e il 1500, queste statue, dette moai, rappresentano un mistero artistico e ingegneristico. Tutti i misteri che circondano la presenza dei moai a Rapa Nui (wikipedia) – www.curiosauro.itIl mistero delle iconiche statue di Rapa Nui L’archeologo Sebastian Englert fu il primo a tentare un censimento per contarle tutte. E il suo catalogo enumerava ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sull’isola di Rapa Nui (detta anche Isola di) si innalzano misteriose, alcunequali monolitiche, ossia ricavate e scavate da un unico blocco di tufo vulcanico. Stiamo parlandoMoai, le grandi teste di pietra che da secoli incuriosiscono storici e archeologi. Scolpite dalla popolazione polinesiana indigena di Rapa Nui, si pensa tra il 1250 e il 1500, queste, dette moai, rappresentano un mistero artistico e ingegneristico. Tutti i misteri che circondano la presenza dei moai a Rapa Nui (wikipedia) – www.curiosauro.itIl misterodi Rapa Nui L’archeologo Sebastian Englert fu il primo a tentare un censimento per contarle tutte. E il suo catalogo enumerava ...

Advertising

3cinematographe : Svelata un'ambientazione di #Lightyear - La vera storia di Buzz, pellicola sull'origine dell'iconico giocattolo di… - Alessan42726421 : @biax1993b @90ordnasselA eccolo, svelata la tua vera natura. È bastato un messaggio, è stato semplice. Sempliciotto :) - betterthatworld : RT @PerciRem: Non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti o che non hanno mai inciampato A loro non si è svelata la vera bell… - alfio214 : @MmeDeMonreve Non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti o che non hanno mai inciampato A loro non s… - f_uccheddu : RT @PerciRem: Non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti o che non hanno mai inciampato A loro non si è svelata la vera bell… -