Sindaco di Vico nel Lazio precipita durante un sopralluogo sui monti Ernici: è grave (Di mercoledì 25 maggio 2022) Claudio Guerriero, Sindaco di Vico del Lazio Frosinone, 25 maggio 2022 - E' precipitato nel vuoto per oltre 10 metri durante un sopralluogo in una zona di montagna situata sui monti Ernici nel nord ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Claudio Guerriero,didelFrosinone, 25 maggio 2022 - E'to nel vuoto per oltre 10 metriunin una zona di montagna situata suinel nord ...

